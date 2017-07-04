Ödeal 2017,de iki kat büyüyecek
Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu’nun yüzde 55 ortak olduğu Ödeal, işletmelere cep telefonları üzerinden banka ve kredi kartlarıyla tahsilat yapma kolaylığı sağlıyor.
Ödeal, özellikle Anadolu şehirlerindeki küçük esnafa hitap ediyor.
17 binin üzerinde şirketle çalışan Ödeal, 2017 sonuna kadar üye işyeri sayısını 34 bine, cirosunu ise 150 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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