Ödeal 2017,de iki kat büyüyecek

Temmuz 4, 2017 0 Yorum 75 Okunma
Ödeal 2017,de iki kat büyüyecek

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu’nun yüzde 55 ortak olduğu Ödeal, işletmelere cep telefonları üzerinden banka ve kredi kartlarıyla tahsilat yapma kolaylığı sağlıyor.

Ödeal, özellikle Anadolu şehirlerindeki küçük esnafa hitap ediyor.

17 binin üzerinde şirketle çalışan Ödeal, 2017 sonuna kadar üye işyeri sayısını 34 bine, cirosunu ise 150 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap