Olgar Grup SPX’i dünyaya açacak

Haziran 13, 2017 0 Yorum 49 Okunma
Olgar Grup SPX’i dünyaya açacak

Yaklaşık iki yıl önce Kuveytli Global Capital Management’ın yüzde 70 hissesini satın aldığı outdoor spor giyim ve malzeme perakendecisi SPX atağa kalkıyor.

Şirket, halihazırda 38 olan mağaza sayısını 50’ye çıkarmaya hazırlanıyor. Bunun için 35 milyon TL’lik yatırım yapılacak.

SPX, bu yıl ilk kez yurtdışına da adım atacak. Şirketin yurtdışı hamlesi Gürcistan, İran ve Kanada’dan başlayacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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