Olgar Grup SPX’i dünyaya açacak
Yaklaşık iki yıl önce Kuveytli Global Capital Management’ın yüzde 70 hissesini satın aldığı outdoor spor giyim ve malzeme perakendecisi SPX atağa kalkıyor.
Şirket, halihazırda 38 olan mağaza sayısını 50’ye çıkarmaya hazırlanıyor. Bunun için 35 milyon TL’lik yatırım yapılacak.
SPX, bu yıl ilk kez yurtdışına da adım atacak. Şirketin yurtdışı hamlesi Gürcistan, İran ve Kanada’dan başlayacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Sarar Grubu’ndan ayrılık haberi var
Sonraki haber Hollandalı Liftinstituut, Türkiye’yi bölgesel üs seçti
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?