Oluklu mukavvada anti-damping kavgası

Kasım 21, 2017 0 Yorum 174 Okunma
Oluklu mukavvada anti-damping kavgası

Oluklu mukavva üretiminde kullanılan kraftlayner kağıtlarda ABD menşeli ürünlere uygulanan anti-damping vergisinin genişlemesi gündemde.

OMÜD Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, verginin maliyetleri artırdığını söylüyor.

Kraft kağıt üreticisi OYKA’nın genel müdürü Tayfun Civelek ise dünya fiyatlarından düşük ithalat, yerli üreticiye zarar verdiğinden inceleme istediklerini belirtiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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