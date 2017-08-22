“One Minute”de doğdu bölgenin yatırımı oldu

Ağustos 22, 2017 0 Yorum 82 Okunma
“One Minute”de doğdu bölgenin yatırımı oldu

Coca Cola İçecek ve Anadolu Etap’ın İsparta’da 70 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesisleri devreye alındı.

Dördüncü meyve suyu tesisini İsparta’da açan Anadolu Etap, üretiminin büyük kısmını Coca Cola’ya satıyor.

Coca Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, Anadolu Etap’ın 2009 yılındaki Davos Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteği alınarak kurulduğunu söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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