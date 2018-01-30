Operasyon sonrası portföy önerileri
Afrin operasyonu, piyasaları etkilemedi. Dolar/TL, 3,74’e kadar geriledi.
Operasyon öncesi haberlerle risklerin satın alındığı ve siyasi gerilimin yaşanmamasının bunda etkili olduğu ifade ediliyor. Portföy önerilerinde ise hisse ve mevduat öne çıkıyor.
Gelişmeler dolayısıyla piyasalarda dalgalanmasının sürebileceğini ifade eden uzmanlar, ilk çeyrek dönemde dolar kurunda 3,703,85 arasında bir seyir bekliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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