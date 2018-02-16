OTAŞ belirsizliği bilançolara nasıl yansıdı?
Türk Telekom cephesinde son günlerde gündem maddesini OTAŞ kredisi oluşturuyor. Bu nedenle önceki hafta açıklanmaya başlayan banka bilançolarında da en çok merak edilen konu, bankaların OTAŞ kredisine ayırdığı karşılık miktarı ile oranı olarak öne çıkıyor.
Kredi karşılığının 2017 yıl sonu bilançolarına etkileri, yine takip edilen noktalar arasında. OTAŞ’ın bankalarla problemi devam ederken satış görüşmelerinin hızlandığı haberleri de geliyor. Biz de bu soruları aracı kurumların banka analistlerine sorduk.
Analistlerden edindiğimiz bilgiler, olası gelişmeler ve öngörüler şöyle:
AĞIRLIK ÜÇ BANKADA
OTAŞ’ın 2013’te 30’a yakın bankadan aldığı 4,75 milyar dolarlık kredide en büyük paylar Akbank, Garanti ve İş Bankası’na ait. Kredide Akbank’ın 1,5 milyar dolar, Garanti Bankası’nın 1 milyar dolar, İş Bankası’nın 500 milyon dolar, YKB’nin 200 milyon dolar, TSKB’nin 70 milyon dolar payı var.
KREDİ KARŞILIĞI
İş Bankası ve YKB, ödemelerinde aksama olan OTAŞ kredisini dikkate alarak ayrılan kredi karşılığını yüzde 1’den yüzde 2’ye çıkardı. İş Bankası’nın takipteki krediler karşılık oranı yüzde 86’ya yükselirken YKB’nin yüzde 77 oldu. YKB’nin takipteki krediler oranı, yüzde 4,36’dan yüzde 4,47’ye çıktı.
Garanti, 1 milyar dolarlık OTAŞ riskini yakın izlemeye almasıyla ayrılan karşılık oranını yüzde 1’den yüzde 8’e yükseltti. Banka, bu risk için ayrılan karşılık oranını 2018’de yüzde 30’a yükselteceğini, kalan kısmın teminatlarla rahat biçimde karşılanacağını belirtti.
Akbank, OTAŞ kredisini ‘yakın izlemedeki krediler’ altında sınıflandırdı, ‘Grup 2’ kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 3,4’ten yüzde 5,4’e yükseldi. Takipteki krediler oranı yüzde 2,3 olan Akbank’nın takipteki krediler karşılık oranı yüzde 96,6 oldu.
KÂRLILIKLAR BASKILANDI
Bankaların karşılılık giderlerindeki artışlar, kârlılıkların baskılanmasına neden oldu. Garanti’nin karşılık giderleri yüzde 59 artarak dönem kârının daha yüksek gelmesini engelledi. Bağlı ortaklıklardan elde edilen gelir de üçüncü çeyreğe göre 76 milyon TL azaldı. TSKB, bu dönemde 70 milyon TL serbest karşılık ayırdı. Banka bu karşılığı ayırmamış olsaydı, yıllık kâr 596 milyon TL yerine 666 milyon TL olacaktı.
OLASI SATIŞIN ETKİLERİ
OTAŞ’ın elindeki Türk Telekom hisselerine Suudi ve Katar şirketleri talip olsa da somut bir sonuç çıkmadı. Şimdi ise alıcı olarak Çin öne çıkıyor. Türk Telekom’un üçüncü şirketlere satılmasının ya da devlet tarafından geri alınmasının, hakim ortağa ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması adına Türk Telekom hisseleri için olumlu olduğu kaydediyor. Olası satış, bankaların batık OTAŞ kredisine yönelik anlaşma veya yapılandırma umutlarını artırarak banka hisselerini olumlu etkileyebilir.
BANKALARA GEÇER Mİ?
Akbank, Garanti ve İş Bankası’nın alacakları karşılığında OTAŞ’ın elindeki Türk Telekom hisselerine sahip olmak istediği, bankaların nihai amacının OTAŞ’ın iflasını isteyerek ya da anlaşarak sahibi olmak ve bu yolla alacaklarını tahsil etmek olduğu tahminleri dillendiriliyor. Bu durumda bankalar Türk Telekom’da ağırlıklı hisseye sahip olacak. OTAŞ kredisi henüz bankaların bilançolarında ‘takipteki krediler’ kısmında belirtiliyor. Eğer belirsizlik ortadan kalkmazsa üç veya altı aylık bilançolarda bu kredi ‘kesinleşmiş tahsil edilemeyen alacak’ kalemine yazılabilir. Bu da banka bilançolarında olumsuz görünüme neden olabilir.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?