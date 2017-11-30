Otomat pazarı çeşitlenerek büyüyor
Metropollerde pek çok noktada karşımıza çıkan otomatlarının sayısı hızla artıyor.
Geçmişte sadece yiyecek ve içecek bulunan otomatlar kağıt mendil, çorap, telefon aksesuarları gibi ürünlerin de eklenmesiyle çeşitleniyor.
Otomatlar, girişimciler için de yeni bir yatırım alanı yarattı.
Bazı girişimciler kendi markasını ve ürünlerini geliştirirken bazı şirketler ise bayilik vererek büyüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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