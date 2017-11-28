Özel araç tasarımında hızlı üretime geçecek
Özel araç tasarımı yapan Dizayn Vip, 2018’de hızlı üretime geçerek kapasitesini üç kat artırmayı planlıyor.
Hızlı üretim için şu ana kadar 20 milyon TL yatırım yapan şirket bir o kadar daha yatırım yapacak.
Şirket, gelecek yıl Çin ve ABD pazarlarına girmeye de hazırlanıyor. Dizayn Vip 2018’de Çin’de üretim yapmaya başlarken ABD’de ise ilk aşamada distribütör aracılığıyla büyümeyi planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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