Özel hastanelerde ‘devleşme’ dönemi
Sağlık sektöründe son dönemde büyük boyutlu hastane yatırımları dikkat çekiyor.
Bundan 20 yıl önce 5 bin metrekarelik hastanelerle yola çıkan özel sağlık kuruluşları artık büyüklüğü 100 bin metrekareyi bulan hastaneler açmaya başladı.
Acıbadem’den MLP Care’e kadar pek çok grup dev sağlık komplekslerini devreye almak üzere.
Halen dev boyutlu dokuz hastanenin yapımı sürüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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