Özel müşteriler giderek artıyor

Eylül 6, 2017 0 Yorum 61 Okunma
Özel müşteriler giderek artıyor

Üst gelir grubundaki müşterilerin diğer müşterilere kıyasla 3-8 kat daha fazla harcama yaptığı yönündeki araştırmalar, şirketlerin bu gruba özel sunulan hizmet ve ayrıcalıkları artırmasına neden oldu.

Bankalardan GSM operatörlerine, havayolu şirketlerinden perakendecilere kadar birçok şirketin özel müşteri birimi var.

Şirketlerden özel hizmet alan özel müşterilerin sayısı da giderek artıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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