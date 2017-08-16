Parfümlü ürün talebi esans sektörüne yaradı
Son dönemde deterjandan tuvalet kağıdına kadar her üründe güzel bir koku arar olduk.
Bu da esans üreticilerine yaradı ve bu sektördeki şirketlerin büyümesini hızlandırdı.
Bugün Türkiye’de 450 milyon TL’lik bir esans pazarı olduğu tahmin ediliyor.
Bu pazarda yabancı üreticilerin ağırlığı var. Ancak yerli üreticiler son yıllarda yaptıkları yatırımlarla pazar paylarını hızla arttırıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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