Parke üretiminde dünyaya açılacak
Trabzonlu Turanlar Ailesi, 1953’te geldiği İstanbul’da kereste ticaretiyle girdiği iş hayatında büyük bir grup haline geldi.
Turanlar Grup, 750 milyon TL’lik cirosuyla Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük MDF, laminat parke ve kereste üreticilerinden biri.
Şirket yurtdışında da yatırıma hazırlanıyor. Turanlar Grup, ‘Peli Parke’ markasıyla sektöründeki küresel devlerin arasına girmeyi hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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