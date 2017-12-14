Parke üretiminde dünyaya açılacak

Aralık 14, 2017 0 Yorum 119 Okunma
Parke üretiminde dünyaya açılacak

Trabzonlu Turanlar Ailesi, 1953’te geldiği İstanbul’da kereste ticaretiyle girdiği iş hayatında büyük bir grup haline geldi.

Turanlar Grup, 750 milyon TL’lik cirosuyla Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük MDF, laminat parke ve kereste üreticilerinden biri.

Şirket yurtdışında da yatırıma hazırlanıyor. Turanlar Grup, ‘Peli Parke’ markasıyla sektöründeki küresel devlerin arasına girmeyi hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 

 



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