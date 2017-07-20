Pazar payımız yüzde 41’i aştı
■ Uluslararası araştırma kuruluşu Information Medical Statistics’in (IMS) tüketici fiyatlarıyla sunduğu istatistiklere göre, Türkiye’de 2017 ilk çeyrekte 9,5 milyon TL tutarında, 639 milyon 567 bin 164 kutu ilaç satıldı. Bu veriler çerçevesinde, pazar payımız TL bazında yüzde 41,53, kutu bazında yüzde 41,49 oldu.
■ 2017 ’nin ilk üç ayında, hisse senetlerinin yüzde 99,9’una sahip olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret ile konsolide net satışlarımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,25 artarak 2,675 milyon TL olarak gerçekleşti.
■ 2016 ilk çeyrekte 101 milyon TL olan FVAÖK, 2017 ilk çeyrekte 125 milyon TL’ye yükseldi. Aynı şekilde, 2016 ilk üç ayda 87 milyon TL olan vergi sonrası net kârımız da, 2017 ilk üç ayda 106 milyon TL’ye ulaştı. FVAÖK marjımız yüzde 4,67, net kâr marjımız yüzde 3,95 seviyesinde geldi.
■ 31 Mart tarihi itibarıyla 26 adedi ana depo, 77 adedi ise bölge deposu niteliğinde olmak üzere toplamda 103 depomuz var. İzmir şube bina inşaatımız ile Giresun, Kayseri ve Ordu’daki depo inşaatı ve yenilemelerimiz devam ediyor.
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