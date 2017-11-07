Pazardaki payını yüzde 33’e taşıyacak
Türk Telekom’un distribütörlüğünü aldıktan sonra iş faaliyeti değişip büyüyen Datagate Bilgisayar, daha fazla büyümek için de planlar yapıyor.
Şirket, pazar payını yüzde 25’ten yüzde 33’e çıkarmayı hedefliyor. Datagate Bilgisayar Genel Müdürü Salih Baş, kârlılıklarının süreceğini söylüyor.
Şirketin 2017 yılı kârından dağıtım yapması ihtimali de var.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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