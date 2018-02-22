POS alacakları ödeme aracına çeviriyor
Yapı Kredi, esnaf ve işletmeleri dijital dünyanın avantajlarıyla daha fazla buluşturmak ve nakit akışlarını yönetmelerinde onlara kolaylık sağlamak üzere POS Avans’ı hayata geçirdi.
Sektörde bir ilk olan POS Avans ürünü ile Yapı Kredi üye işyerleri, herhangi bir faiz ödemeden Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi, Yapı Kredi Mobil ve tüm şubeler aracılığıyla verecekleri para transferi talimatıyla POS alacaklarını vadesini beklemeden ödemelerinde kullanabilecek.
Alıcılar ise POS Avans ile tahsilatlarını ödeme güvencesi altında yapabilecek, dilerlerse kendilerine gelen POS Avans tutarlarını vade tarihini beklemeden farklı alıcılara transfer edebilecek veya nakde dönüştürebilecek.
Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, POS Avans ile blokede bekleyen POS alacaklarının vadesinden önce kullanılabileceğini söyledi.
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