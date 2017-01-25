PO’yu alamazsa yenisini kuracak

Ocak 25, 2017 0 Yorum 46 Okunma
PO’yu alamazsa yenisini kuracak

Türkiye’de 18 milyar dolar yatırım planı olan Socar, bunun 11 milyar dolarını yaptı. Geri kalan 7 milyar dolarlık yatırım ise 2020’ye kadar yapılacak.

Şirket, bu yatırımın bir bölümünü bir akaryakıt dağıtım şirketine yapmayı planlıyor.

Bunun için ise satış masasındaki Petrol Ofisi’ni (PO) gözüne kestirmiş durumda.

Ancak PO’yu alamazsa sıfırdan bir dağıtım şirketi kurmaya da sıcak bakıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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