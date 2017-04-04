Referandum sürecinde temkinli portföy önerisi

Nisan 4, 2017 0 Yorum 30 Okunma
Referandum sürecinde temkinli portföy önerisi

Piyasalar, şubat ve mart aylarındaki pozitif eğilimin ardından 16 Nisan’da yapılacak referanduma odaklanmış durumda. Referandum sonrası ne olacağı merakla bekleniyor.

Böyle bir ortamda uzmanlar daha temkinli bir portföy dağılımı öneriyor. Sabit getirili TL varlıkların yanında döviz cinsi varlıklara olan ilginin arttığı gözleniyor.

Hisse bazında ise ‘seçici olunmalı’ vurgusu öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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