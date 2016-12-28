Rusya ile normalleşme 2017 için umut veriyor

Aralık 28, 2016 0 Yorum 32 Okunma
Rusya ile normalleşme 2017 için umut veriyor

Gerek kara gerekse deniz taşımalarında sıkıntılı bir süreçten geçen taşımacılık sektörü, 2017’den daha umutlu.

Kara taşımacılığında 2016’da önceki yılla aynı performansı sergileyen sektör, 2017 yılında Rusya ile trafiğin artmasıyla yeniden yükseliş bekliyor.

Denizde 2020 yılına kadar arz-talep dengesinin oturması bekleniyor. Bu süreçte ise birleşme ve satın almaların süreceği tahmin ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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