Rüzgar ihalesinde devler yarışacak
Rüzgar enerjisinde gözler 27 Temmuz’da başvuruların alınacağı YEKA ihalesinde.
1,2 milyar dolarlık bu ihale için yerli ve yabancı gruplar hazırlıklarını sürdürüyor.
Aldığımız bilgiye göre, Zorlu Holding, Borusan, Özyeğin, Türkerler, Polat, Kalyon, Eksim ve Bilgin ihaleye türbin üreticisi Vestas, Siemens, GE, Nordex gibi global şirketlerle kuracakları güçlü ortaklıklarla girmeyi planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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