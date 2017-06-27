Rüzgar ihalesinde devler yarışacak

Haziran 27, 2017 0 Yorum 19 Okunma
Rüzgar ihalesinde devler yarışacak

Rüzgar enerjisinde gözler 27 Temmuz’da başvuruların alınacağı YEKA ihalesinde.

1,2 milyar dolarlık bu ihale için yerli ve yabancı gruplar hazırlıklarını sürdürüyor.

Aldığımız bilgiye göre, Zorlu Holding, Borusan, Özyeğin, Türkerler, Polat, Kalyon, Eksim ve Bilgin ihaleye türbin üreticisi Vestas, Siemens, GE, Nordex gibi global şirketlerle kuracakları güçlü ortaklıklarla girmeyi planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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