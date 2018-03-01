Sabancı’da ‘yeni nesil sigortacılık’ devri
Sabancı Holding Sigorta Grubu, Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer’in ev sahipliğinde, Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ve AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca’nın katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenledi.
Haluk Dinçer, yeni nesil sigortacılığa odaklandıklarını belirtti. Uğur Gülen, Aksigorta’nın fon büyüklüğünün yüzde 35 artışla 1,5 milyar TL’ye yükseldiğini söyledi. “Yüzde 94 büyümeyle 137 milyon TL UFRS bazlı net kâr elde ettik” diyen Gülen, 2018’de yüzde 25-30 prim artışı hedeflediklerini kaydetti.
Fırat Kuruca, “AvivaSA 2017’de 15,2 milyar TL fon büyüklüğü, yüzde 19,5 pazar payı, 900 bin BES katılımcı sayısı ve 2 milyonu aşkın müşterisiyle liderliğini korudu” dedi.
Kuruca, 2018’de hayat sigortalarında sektörün üzerinde büyüyeceklerini, BES fon büyüklüğünde liderliği pekiştireceklerini sözlerine ekledi.
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