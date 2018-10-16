Sanayi sektörüne yatırımı hızlandırıyor
İnşaat, enerji ve sanayinin yatırımcı gruplarından Güriş Holding, kuruluşunun 60’ıncı yılında dev yatırımlara girişti.
Güriş’in sanayi grubunun sorumluluğunu yürüten Tevfik Yamantürk, “Yalnızca sanayi grubu olarak 500 milyon Euro’luk yatırım taahhüdümüz var” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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