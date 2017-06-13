Sarar Grubu’ndan ayrılık haberi var

Haziran 13, 2017 0 Yorum 58 Okunma
Sarar Grubu’ndan ayrılık haberi var

Türkiye hazır giyim sektörünün önde gelen markalarından biri olan Sarar Grubu’nun üst yönetiminde beklenmedik bir değişiklik oldu.

2010 yılından bu yana CEO olarak görev yapan şirketin üçüncü kuşak temsilcilerinden Emre Sarar görevinden ayrıldı.

Bu ayrılığın arkasında Emre Sarar’ın yönetim kurulu başkanı olan amcası Cemalettin Sarar ile yaşadığı fikir ayrılıklarının olduğu konuşuluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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