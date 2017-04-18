Satın alma işlemleri ilk çeyrekte patladı

Nisan 18, 2017 0 Yorum 73 Okunma
Satın alma işlemleri ilk çeyrekte patladı

Şirket satın alma ve birleşme işlemlerinde bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde artış yaşandı.

Bu dönemde 60 işlemde yaklaşık 5,5 milyar dolarlık hacme ulaşıldı. Oysa geçen yılın ilk çeyreğinde 34 işlemde 500 milyon dolarlık hacim gerçekleşmişti.

İlk çeyrekte yaşanan bu patlama üzerine, daha önce 10 milyar dolar civarında olan 2017 tahminleri 15 milyar dolara revize ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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