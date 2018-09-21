Satın almalara sıcak bakıyor
2001 krizi sonrası Fiba Grubu çatısı altında 3 milyon dolar sermaye ile kurulan Fiba Sigorta, 2010 yılında, o dönemin kuruyla 350 milyon dolara Japonya sermayeli Sompo Japan Grubu’na satılmıştı.
Japon ortakla yoluna devam eden şirketin kurucu genel müdürü ise sektörün en uzun süreli görevine devam eden ismi Recai Dalaş.
Geçen hafta içinde bir araya geldiğimiz Recai Dalaş, sigorta sektöründe yaşanan sorunlara rağmen kendilerinin sektörün üzerinde kârlı büyümeye devam ettiklerini söyledi.
Dalaş, mevcut durumdaki kriz yönetimini iyi yapan bir şirket kültürüne sahip olduğunu söylediği Sompo Japan Grubu’nun Türkiye’yi küresel yatırımlarda öne çıkan bir ülke olarak gördüğünü ifade ediyor.
Recai Dalaş, “Bu nedenle Sompo Japan Sigorta, ilerleyen süreçte inorganik büyüme için fırsat kolluyor. Önümüze bazı isimler geldi. Ancak bize belli bir hacim katabilecek işlere bakıyoruz” diyor.
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