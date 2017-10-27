Satış baskısı artabilir
Katalonya- İspanya siyasal krizi Euro’yu dalgalandırıyor. Katalonya’nın bağımsızlıkta ısrar etmesi, İspanya’nın madde 155’i işletme sürecine girerek Katalonya’nın özerkliğini kaldıracak olması ve ocakta bölgede seçim düzenlemeyi planlaması, İspanyol varlıklarını baskılıyor.
Teoride Euro için negatif olan bu durumun, bu haftaki Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısındaki kararlarla değişebileceği söyleniyor. ECB’nin güçlü Euro istemediğini aktaran uzmanlar, 1,1730 desteğinin kırılması durumunda satış baskısının artacağını ve destek olarak 1,1650-1,1540’ı öngörüyor.
1,1820 üzerinde seyir tutarsa, 1,1920 direnci üzerinde fazla hareket potansiyeli görünmüyor. Doların FED ve Trump beklentileriyle güçlü seyretmesinin Euro’nun işini zorlaştırırken ECB, Draghi ve Almanya Başbakanı Merkel’in istediği zayıf Euro ortamına yardımcı olduğu bilgisi veriliyor.
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