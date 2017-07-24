Satışlar yüzde 31, net kâr yüzde 54 arttı
- Beyaz eşya pazarı, ÖTV’nin eylül sonuna kadar kaldırılmasıyla ilk çeyrekte adetsel olarak yüzde 36 büyürken, biz yüzde 43 büyüme yakaladık. Pakistan’daki kâr marjı yüksek Dawlance şirketininkonsolide edilmesi de ciromuzu olumlu destekledi.
- Böylece 2017 ilk çeyrekte net satışlarımız, 2016 ilk çeyreğe göre yüzde 31 artışla 4 milyar 634 milyon TL’ye ulaştı. Ciro artışından daha az artan faaliyet giderleri sayesinde, faaliyet giderlerimizin ciromuza oranı 110 puan iyileşti.
- Brüt kârımız, aynı dönemler arasında yüzde 24 arttı ve 1 milyar 478 milyon TL’ye yükseldi. Faaliyet kârımız yüzde 9 artışla 354 milyon TL’ye, vergi öncesi kârımız yüzde 53 artışla 237 milyon TL’ye, FVAÖK yüzde 15 artışla 485 milyon TL’ye çıktı. Net kârımız yüzde 54 artışla 241 milyon TL’ye ulaştı.
- Brüt kâr marjımız yüzde 31,9 olarak gerçekleşirken, faaliyet kâr marjımız yüzde 7,6, FVAÖK marjımız yüzde 10,5, vergi öncesi kâr marjımız yüzde 5,1, net kâr marjımız ise yüzde 5,2 oldu.
- 2017’yi TL bazında yaklaşık yüzde 20 ciro artışı
Önceki haber Danone'de sütlü ürünlerden sorumlu
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?