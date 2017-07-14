Satışlarda büyüme ve sürdürülebilir kârlılık
- 2017 yılının ilk çeyreği, satışlarda büyüme ve sürdürülebilir kârlılık elde ettiğimiz bir dönem oldu. İlk çeyrekte satış gelirlerimiz, 2016’nın ilk çeyreğine göre yüzde 37 artarak 2,568 milyon TL olarak gerçekleşti. Brüt kâr, yıllık bazda yüzde 44 artışla 856 milyon TL, FVAÖK yıllık bazda yüzde 92 artışla 831 milyon TL’ye ulaştı.
- Brüt kâr marjında 2017 ilk çeyreğe kıyasla yüzde 33’lük artış yaşanırken, FVAÖK marjında da yüzde 32’lik yükseliş görüldü. Net dönem kârımız yıllık bazda yüzde 164 arttı ve 337 milyon TL’ye yükseldi.
- Güçlü FVAÖK kabiliyetimizle desteklenen büyüme stratejimizi devam ettirdik. İlk çeyrek dönemde 187 milyon TL’lik yatırım harcaması yaptık. Yatırımlarımız sonucunda üretim hacimlerimiz de arttı.
- Güçlü sermaye tabanımızla ilk üç ayda net borç/FVAÖK oranımız 0,49’a, net borç/öz sermaye oranımız ise 0,11’e geriledi.
- Toplamda 146 ülkeye 188 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat yaptığımız ilk 10 ülke sırasıyla İtalya, Mısır, Çin, Bulgaristan, ABD, İngiltere, Fransa, Lübnan, İspanya ve Almanya oldu.
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