Savunma sanayiinde satın almalarla büyüyor
Data center ve fiber optik dağıtım santralleri alanında global bir oyuncu olan Canovate, savunma sanayiinde de iddialı projelere imza atıyor.
İnsan tarama sistemleri, termal radar, siber güvenlik ve kent güvenlik sistemlerine yönelik projeler yürüten şirket, geçtiğimiz günlerde İngiliz çelik yelek şirketi Armourshield’ı satın aldı.
Bu satın almanın ciroya yüzde 25 katkı sağlaması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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