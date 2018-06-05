Seçim vaatlerinde ekonomi damgası

Haziran 5, 2018 0 Yorum 95 Okunma
Seçim vaatlerinde ekonomi damgası

Siyasi partilerin seçim vaatleri netleşti. Açıklanan seçim bildirgelerinde ekonomik vaatler öne çıktı.

Partilerin vaatleri arasında vergi indirimleri, kredi borçlarının silinmesi, emeklilik koşullarının düzeltilmesi, asgari ücretin artırılması gibi konular var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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