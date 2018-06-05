Seçim vaatlerinde ekonomi damgası
Siyasi partilerin seçim vaatleri netleşti. Açıklanan seçim bildirgelerinde ekonomik vaatler öne çıktı.
Partilerin vaatleri arasında vergi indirimleri, kredi borçlarının silinmesi, emeklilik koşullarının düzeltilmesi, asgari ücretin artırılması gibi konular var.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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