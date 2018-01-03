Şehir hastaneleri hareket getirecek
2018 yılında kamu-özel sektör işbirliğiyle inşa edilen 10’a yakın şehir hastanesinin tamamlanması ve istihdam yaratması bekleniyor.
Sektörün 2018 gündeminde büyük sağlık gruplarının halka arzları ve yurtdışı yatırımlarına hız vermeleri de öne çıkıyor.
2017’de yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle sağlık sektörü yatırımlar açısından sakin bir yıl geçirdi. 2 bine yakın hastanenin faaliyet gösterdiği sektörde, yasal düzenlemelerle hastane işletme lisansı verilmesi zorlaştırıldı.
Bu nedenle 2018’de hastane sayısının benzer seviyede kalacağı düşünülüyor. Ancak şehir hastanelerinin tamamlanmaya başlaması sektöre hareket getirecek.
351 bin kişiye istihdam sağlayan sektörde 2018’de kamu- özel sektör işbirliğiyle inşa edilen şehir hastanelerinden bazılarının tamamlanmasıyla birlikte istihdam artışı bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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