Şehir hastaneleri sektörü geliştirecek
2015’te bin 541 olan hastane sayısına 2016’da 15 hastane daha eklendi.
Hastane işletme lisansı verilmesinin zorlaşması nedeniyle 2017’de hastane sayısında ciddi bir artış beklenmiyor.
Ancak kamu-özel sektör işbirliğiyle inşa edilen şehir hastanelerinin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte, halen yaklaşık 351 bin kişiye istihdam sağlanan sağlık sektöründe personel talebinin artacağı tahmin ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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