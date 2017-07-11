Şehir hastanelerinde yeni projeler geliyor
Birçok ülkedeki sağlık projelerinde uygulanan kamu-özel işbirliği modeli (PPP) Türkiye’de de hız kazandı. Sağlık Bakanlığı, bu model ile 31 sağlık kampüsü kurmayı hedefliyor.
Şu anda 21 projenin sözleşmesi imzalanmış durumda.
Hazırlık sürecinde ise 10 proje bulunuyor.
PPP yatırımcısı olan Akfen, Rönesans, Gama, Türkerler, YDA, Güriş gibi şirketlerin yeni projelere de ilgisi sürüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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