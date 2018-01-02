Sektörün büyüklüğü 25 milyar TL’ye gidiyor
Türkiye ilaç pazarının büyüklüğünün 2017’de 22,1milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Sektörde, 2018 yılında yüzde 12-15 arasında büyüme öngörülüyor.
İlaç şirket yöneticileri, azami fiyat tespiti ve SGK geri ödemeleri konusunda devletten düzenleme bekliyor.
Türkiye ilaç pazarı, 2016’da hastane ve eczane kanalında toplam yüzde 16,5 büyümeyle 20,7 milyar TL’lik satış hacmine ulaşmıştı.
2017 yılında sektörün hacminin yüzde 7 dolayında büyümeyle 22,1 milyar TL’ye yükseldiği ve Türkiye’nin dünyanın en büyük 17’nci ilaç pazarı haline geldiği tahmin ediliyor.
2018 yılında ise sektörde yüzde 12-15 arasında büyüme öngörülüyor. Bu beklenti gerçekleşirse sektörün büyüklüğü 25 milyar TL’ye çıkacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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