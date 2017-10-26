Selçuk Ecza’da ciro tahminimiz 10 milyar TL
“Selçuk Ecza Deposu, 2017 ilk yarı itibarıyla TL bazında yüzde 41,9, kutu bazında yüzde 42,54 pazar payına ulaştı.
2017 ilk yarıda artan ilaç fiyatları ve pazar payına bağlı olarak net satış gelirleri, 2016 ilk yarıya göre yüzde 22 artışla 5,240 milyon TL’ye yükseldi.
Artan net satış gelirleri ile azalan faaliyet ve satış maliyetleri, marjları ve FVAÖK’ü pozitif etkiledi.
FVAÖK yıllık yüzde 42 artışla 207 milyon TL oldu. 2016 ilk yarıda yüzde 8,1 ve yüzde 3,4 olan brüt kâr ve FVAÖK marjları da 2017 ilk yarıda yüzde 8,6’ya ve yüzde 4’e yükseldi.
Net kâr, yıllık yüzde 31 artışla 194 milyon TL’ye çıktı. Şirketin 2017’yi 10 milyar TL net satış geliri, 357 milyon TL net kârla tamamlamasını; 2017’de 378 milyon TL, 2018’de 440 milyon TL FVAÖK elde etmesini öngörüyoruz. Selçuk Ecza’da önerimiz ‘al’, hedef fiyatımız 4,60 TL.”
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