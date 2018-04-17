Siemens, laboratuvar işletmeye başladı
Dijital dönüşümle birlikte pek çok sektörün değişimden geçtiğini söyleyen Siemens Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Geliş, kendilerinin de yeni işlere girdiğini anlatıyor.
Hastanelerde laboratuvar işletme işine giren şirket, büyük projelere hissedar olmaya da başladı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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