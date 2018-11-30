Sigorta sektörünün dokuz aylık performansı belli oldu
Türkiye Sigorta Birliği tarafından geçen hafta sektörün 2018 dokuz aylık performans sonuçları açıklandı. Burada dikkat çeken verileri paylaşıyoruz:
- Sektörün hayat dışında toplam prim üretimi 25,6 milyar TL oldu. Trafik, kasko, devlet destekli tarım sigortaları ve mühendislik sigortaları ile birlikte toplam teknik gelir rakamı 40,6 milyar TL’ye ulaştı.
- Teknik kâr rakamlarına bakıldığında, 2 milyar 979 milyon TL kârı görünen hayat dışı sigorta branşlarda, kaza sigortası 736 milyon TL ile en çok teknik kâr yazılan branş oldu. Kaza branşını 579 milyon lirayla sağlık, 534 milyon lirayla yangın ve doğal afetler, 236 milyon lirayla nakliyat ve 219 milyon lirayla kasko takip etti. Hava araçları 1,2 milyon TL, su araçları 6,8 milyon TL, hava araçları sorumluluk 487 bin TL ve kredi branşı 15,1 milyon TL teknik zarar yazdı. Sektörün en sorunlu ayağı olan trafik sigortaları tarafındaki teknik zarar rakamı 85,2 milyon TL olarak karşımıza çıktı. Hayat branşında ise 6,8 milyar TL teknik gelir yazılırken, teknik kâr da 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti.
- Sigorta sektörü dokuz ayda, hayat dışında 421 milyon TL, hayat ve emeklilik tarafında 1,03 milyar TL olmak üzere toplam 1 milyar 451 milyon TL mali kâr yazdı. Yine hayat dışında 2,6 milyar lira ve hayat sigortasında ise 2,04 milyar lira olmak üzere toplam 4,7 milyar lira net dönem kârı elde etti.
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