Sigortacılıkta iki atama
İspanya sermayeli MAPFRE Sigorta’nın ticari alanlardan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Cevdet Altuğ getirildi.
Şirketin eski genel müdür yardımcılarından Seydi Demir de Generali Sigorta’ya satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak katıldı.
27 Ağustos itibarıyla görevine başlayan Cevdet Altuğ, sorumluluk alanı kapsamında MAPFRE Sigorta’da halihazırda mevcut ticari yapının yönetimini üstlenecek.
MAPFRE Sigorta bünyesinde yer alan geleneksel kanallar ve diğer kanallar organizasyonları, yeni oluşturulan ticari alanlar genel müdür yardımcılığı bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.
Altuğ, MAPFRE Sigorta bünyesine katılmadan önce BNP Paribas Cardif bünyesinde iş ortaklıkları genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.
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