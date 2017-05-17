Silk & Cashmere bayilik atağında
Perakendede çeyrek asırdır kendi mağazalarını açarak ya da corner’larda yer alarak büyüyen Silk & Cashmere, strateji değiştirerek bayilikler vermeye hazırlanıyor.
Şirket, üç yılda yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 20 bayilik verecek.
Silk & Cashmere Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Zamanpur, “Bayilerin kâr marjını ve ödeme planlarını kazan-kazan yaklaşımıyla çok avantajlı hale getirdik” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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