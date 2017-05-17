Silk & Cashmere bayilik atağında

Mayıs 17, 2017 0 Yorum 52 Okunma
Silk & Cashmere bayilik atağında

Perakendede çeyrek asırdır kendi mağazalarını açarak ya da corner’larda yer alarak büyüyen Silk & Cashmere, strateji değiştirerek bayilikler vermeye hazırlanıyor.

Şirket, üç yılda yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 20 bayilik verecek.

Silk & Cashmere Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Zamanpur, “Bayilerin kâr marjını ve ödeme planlarını kazan-kazan yaklaşımıyla çok avantajlı hale getirdik” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap