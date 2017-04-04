Simit Sarayı’ndan iki yeni proje çıktı

Nisan 4, 2017 0 Yorum 111 Okunma
Simit Sarayı’ndan iki yeni proje çıktı

Simit Sarayı, Erzincan’da yeni bir fabrika açacak. Bu fabrika için 100 milyon TL yatırım yapılacak.

Şirket, lahmacun, döner, pide gibi Türkiye’nin yöresel lezzetlerinin bir arada olduğu yeni bir konsept de yaratmaya hazırlanıyor.

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, “Türkiye’nin Eataly’sini yaratacağız. ilk şubeyi Riyad’da 4 bin metrekarelik bir alanda açacağız” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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