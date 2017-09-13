Sinbo, mutfağı ahşapla güzelleştirecek
Küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Sinbo, Düzce’de devreye aldığı yeni tesisinde eve yönelik ahşap ürünleri üretmeye başladı.
Bunun yanında Düzce’de 250 milyon dolarlık yatırımla küçük ev aletlerinde kapasitenin 40 binden 100 bin adede çıkacağını söyleyen Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir “2018’de yatırımların etkisiyle ciromuzun 700 milyon TL’ye çıkmasını hedefliyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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