Sivil toplum örgütlerinde kadının gücü artıyor

Ağustos 2, 2018 0 Yorum 191 Okunma
Sivil toplum örgütlerinde kadının gücü artıyor

Son yıllarda sivil toplum kuruluşlarının (STK) yönetimlerinde kadın başkanların sayısı artmaya
başladı.

Üstelik sadece kadınlara yönelik çalışan STK’larda değil, artık yaş sebze-meyve, mermer, tekstil gibi erkek egemen olarak görülen sektörlere yönelik STK’larda da kadın başkanlar var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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