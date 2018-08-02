Sivil toplum örgütlerinde kadının gücü artıyor
Son yıllarda sivil toplum kuruluşlarının (STK) yönetimlerinde kadın başkanların sayısı artmaya
başladı.
Üstelik sadece kadınlara yönelik çalışan STK’larda değil, artık yaş sebze-meyve, mermer, tekstil gibi erkek egemen olarak görülen sektörlere yönelik STK’larda da kadın başkanlar var.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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