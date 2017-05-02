Sodexo, Türkiye’de satın alma peşinde
Fransa merkezli Sodexo, 1992’den beri faaliyet gösterdiği Türkiye’de satın alma yaparak büyümeyi planlıyor.
Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Genel Müdürü Ahmet Zeytinoğlu, binalara teknik alanda hizmet veren yerli bir şirketi satın almak için görüşmeler yürüttüklerini söylüyor.
Zeytinoğlu, bütçesi globalden sağlanacak bu satın almayı önümüzdeki yıla kadar tamamlayacaklarını ifade ediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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