Sodexo, Türkiye’de satın alma peşinde

Mayıs 2, 2017 0 Yorum 21 Okunma
Sodexo, Türkiye’de satın alma peşinde

Fransa merkezli Sodexo, 1992’den beri faaliyet gösterdiği Türkiye’de satın alma yaparak büyümeyi planlıyor.

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Genel Müdürü Ahmet Zeytinoğlu, binalara teknik alanda hizmet veren yerli bir şirketi satın almak için görüşmeler yürüttüklerini söylüyor.

Zeytinoğlu, bütçesi globalden sağlanacak bu satın almayı önümüzdeki yıla kadar tamamlayacaklarını ifade ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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