Son 10 yılın rekor büyümesi
Turkcell Grubu olarak, ikinci çeyrekte yüzde 28,5 büyümeyle 4,3 milyar TL ciroya, yüzde 41,6 artışla 1,5 milyar TL FVAÖK’e, yüzde 33,8 FVAÖK marjına ulaştık. Grup net kârımız, yüzde 69,2 artışla 704 milyon TL’ye yükseldi.
Grup gelirlerinin yüzde 88’ini oluşturan Turkcell Türkiye’de gelir yüzde 26,4 büyürken, FVAÖK yüzde 40,6 arttı. FVAÖK marjımız 3,4 puan artışla yüzde 34,1’e ulaştı.
2017 ikinci çeyrek ve ilk altı ay sonuçlarına göre, gelir ve FVAÖK’te tüm zamanların en yüksek sonuçlarına, büyüme oranlarında son 10 yılın rekoruna ulaştık. Çeyrek bazında 850 bin, yıllık bazda 2,1 milyon yeni aboneyi bünyemize katarak son altı yılın en yüksek müşteri kazanım oranını elde ettik.
İkinci çeyrek sonu itibarıyla son üç yıllık faaliyetlerimiz neticesinde hazineye lisans, vergi ve yasal yükümlülük olarak aktardığımız kaynak toplamı 19,2 milyar TL’ye ulaştı. Üç yılda Türkiye’ye 29,2 milyar TL katkı sağladık.
Güçlü sonuçlarla 2017 yılı gelir büyümesi tahminimizi yüzde 21-23, FAVÖK marjı tahminimizi yüzde 33-35 olarak yukarı yönlü revize ettik.
Kaan Terzioğlu/Turkcell Genel Müdürü
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