Son çeyrek satış hacmimiz yüzde 4,5 büyüdü
- Meşrubat ve uluslararası bira operasyonlarının önemli katkılarıyla 2016 son çeyrekte geçtiğimiz yıla göre yüzde 4,5 konsolide satış hacmi büyümesi elde ettik. Böylece konsolide satış hacmimiz, 2016’da yüzde 1,5 artarak 87,5 mhl seviyesine ulaştı.
- Toplam bira satış hacmimiz 2016 dördüncü çeyrekte yüzde 3 büyüdü. Bu sonuçta uluslararası bira operasyonlarımızın ve özellikle de Rusya’nın, beklentilerin üzerinde performans göstermesi etkili oldu. Uluslararası bira operasyonlarımızın konsolide satış hacimleri dördüncü çeyrekte yüzde 8,1 arttı.
- Türkiye bira operasyonlarımızın satış hacmi, 2015’e göre yüzde 9,9 azalışla 6,0 mhl oldu. Planlanandan erken uygulanan yüzde 10’luk enflasyonun üzerindeki ÖTV artışı, 2016 Aralık satışlarını yavaşlattı.
- Meşrubat grubumuzun konsolide satış hacmi, 2016’da yüzde 3,2 artışla 1,189 milyon ünite kasa oldu. 2016’nın tamamında, Türkiye operasyonumuzun satış hacmi yüzde 1,4 artışla 601,1 milyon ünite kasa, uluslararası operasyonlarımızın satış hacmi yüzde 5,2 artarak 588 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti.
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