Spor ayakkabıda zincirler yayılıyor

Nisan 5, 2017 0 Yorum 101 Okunma
Spor ayakkabıda zincirler yayılıyor

Son yıllarda hızla büyüyen spor perakende pazarında sneaker (spor ayakkabı) alanı yatırımcıların gözdesi oldu.

Sadece spor ayakkabı satan mağazaların sayısı giderek artmaya başladı. Eren, Vepa, Flo gibi grupların da olduğu spor ayakkabı pazarında bu yıl yüzde 20 büyüme bekleniyor.

Bu alandaki altı zincirin şu anda 161 mağazası bulunuyor. Bu zincirler bu yıl 74 mağaza daha açmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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