Stratejik pazarda büyüme atağı
Yıldız Holding’in global marka yolculuğunun ilk durağı Suudi Arabistan, şirket için yüzde 20’yi aşan büyüme hızıyla öne çıkıyor.
Ülker, Godiva ve McVities markalarının çatı şirketi pladis, bu pazarda vitesi yükseltiyor.
Pladis CEO Yardımcısı Mehmet Tütüncü, “Suudi Arabistan önemli bir pazarımız.
İçinde bulunduğu MENA Bölgesi, İngiltere ve Türkiye’den sonra üçüncü büyük pazar olacak” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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