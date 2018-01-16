Sunny Silivri’de fabrika kuracak
Sunny markasıyla televizyon üretimi yapan Türkiye’nin elektronik üreticilerinden Atmaca Grup, yeni bir fabrika yatırımına hazırlanıyor.
Silivri’de bir arazi satın alan şirket 50 bin metrekare üzerine kurulacak yeni fabrika için 50 milyon dolarlık yatırım yapacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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