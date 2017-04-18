Süzer’in Eko’suna Avrupa’dan talip var
Süzer Ailesi’nin genç kuşak isimlerinden Serhan Süzer, babası Mustafa Süzer’den borç alarak kurduğu işini 100 milyon TL cirolu bir gruba dönüştürdü.
Süzer, yenilenebilir enerji, teknoloji, fintech, ödeme sistemleri ve çağrı merkezi alanlarındaki yedi şirketi Eko Grubu çatısı altında topladı.
Serhan Süzer, şimdi de Avrupalı bir yatırımcıyla yüzde 50 ortaklık için görüşmeler yapıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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