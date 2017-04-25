Tahincioğlu’ndan yeni AVM geliyor
Palladium markasıyla AVM pazarında faaliyet gösteren Tahincioğlu Holding, üçüncü AVM’sini Kayaşehir’de açmaya hazırlanıyor.
Nidapark Kayaşehir projesinde yer alacak ve iki yılda tamamlanacak olan AVM için 200 milyon TL’lik yatırım yapılacak.
Kayaşehir’deki projesiyle birlikte halen beş proje üzerinde çalışan Tahincioğlu, bu projeler için önümüzdeki üç yılda 10 milyar TL harcayacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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