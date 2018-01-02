Tarife dışı engelleri aşmaya çalışacak
En çok ihracat yapan üçüncü sektör olan kimya, 2017’yi 16 milyar dolar dolayında ihracatla kapattı. 2018’de 18 milyar dolarlık ihracat hedefleyen sektörün en önemli sorunlarını ise düşen emtia fiyatlarıyla Mısır ve İran’daki tarife dışı engeller oluşturuyor.
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan kimya, pek çok sektöre ara malı ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak, gerek üretim gerekse de dış ticarette ülke ekonomisine oldukça büyük fayda sağlıyor.
Toplam ülke ihracatının yüzde 10’unu gerçekleştiren, yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlayan kimya sektörü, plastikten kozmetiğe, ilaçtan boyaya tüm alt sektörlerinde 2017’de iyi bir performans sergiledi.
Türkiye’nin en çok ihracat yapan üçüncü sektörü konumundaki kimya, yılın 11 aylık döneminde yüzde 16 artışla 14,7 milyar dolarlık ihracata ulaştı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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